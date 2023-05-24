Джикия защитил Соболева, Роналду забил важный гол. Главное к утру

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия поддержал своего одноклубника Александра Соболева, португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил очередной гол, российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв набрал три очка в игре с «Даллас Старз». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Джикия: Соболев понял свою ошибку, ему тяжело, помогите и поддержите.
2. «Аль-Наср» победил «Аль-Шабаб», отыгравшись с 0:2. Роналду забил решающий гол.
3. Три очка Ивана Барбашёва принесли «Вегасу» третью победу над «Далласом».
4. «Барселона» проиграла «Вальядолиду» в матче Ла Лиги.
5. Спаллетти сообщил игрокам «Наполи» об уходе из команды накануне матча с «Интером».
6. Стало известно расписание четвертьфинальных матчей ЧМ-2023 по хоккею.
7. СКА официально подтвердил подписание пятилетнего контракта с Толчинским.
8. «Алания», «Волгарь», «Арсенал» и «СКА-Хабаровск» не получили лицензии для участия в РПЛ.
9. ЭСК посчитала верными решения Карасёва не ставить пенальти на Зобнине и ставить на Мозесе.
10. 33 очка Тейтума помогли «Бостону» сохранить шансы в серии с «Майами».
- 24 мая 2023
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