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Павлюченко: Малком – это полкоманды «Зенита»

Павлюченко: Малком – это полкоманды «Зенита»
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Бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко высказался о возможном уходе бразильского полузащитника Малкома из «Зенита».

«Мне неинтересно, куда перейдёт Малком. Конечно, для «Зенита» это будет большой потерей, потому что он сейчас представляет собой полкоманды. Он забивает и делает всю игру, но на его переход мне всё равно.

Потянет ли уровень топ клубов? Он же в своё время вызывался в олимпийскую сборную Бразилии, почему не потянет-то? У питерцев разве плохой уровень? Я считаю, что у них хороший уровень, и Малком — индивидуально очень сильный футболист. Если он попадёт в сильную команду, то ещё и прибавит. Конечно, он может заиграть. Он очень хороший и сильный футболист, поедет и будет играть», – приводит слова Павлюченко Metaratings.

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