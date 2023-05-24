Павлюченко: Малком – это полкоманды «Зенита»

Бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко высказался о возможном уходе бразильского полузащитника Малкома из «Зенита».

«Мне неинтересно, куда перейдёт Малком. Конечно, для «Зенита» это будет большой потерей, потому что он сейчас представляет собой полкоманды. Он забивает и делает всю игру, но на его переход мне всё равно.

Потянет ли уровень топ клубов? Он же в своё время вызывался в олимпийскую сборную Бразилии, почему не потянет-то? У питерцев разве плохой уровень? Я считаю, что у них хороший уровень, и Малком — индивидуально очень сильный футболист. Если он попадёт в сильную команду, то ещё и прибавит. Конечно, он может заиграть. Он очень хороший и сильный футболист, поедет и будет играть», – приводит слова Павлюченко Metaratings.