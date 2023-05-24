Билялетдинов: в следующем сезоне есть надежда на «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов высказался о перспективах российских клубов бороться с «Зенитом».

«Хотелось бы верить, что следующий сезон будет интереснее в плане борьбы за титул. Конечно, шестое подряд чемпионство «Зенита» видится наиболее вероятным исходом, но всё-таки есть надежда на «Спартак», «Локомотив», ЦСКА.

Надо будет смотреть, как клубы проведут летнее трансферное окно — кто из легионеров покинет «Зенит», кто останется. Но сильной перестройки в составе сине-бело-голубых не жду. А «Спартаку» надо хорошо укрепить команду. У них все игровые линии слабее, чем у «Зенита». Как бороться за золото? Два-три качественных усиления напрашиваются», – приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».