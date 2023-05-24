Сака: болельщики «Арсенала» отдали бы всё ради команды

Нападающий лондонского «Арсенала» Букайо Сака высказался о болельщиках «канониров», заявив, что ему иногда кажется, что те могли бы играть за команду, так как фанаты очень сильно увлечены ей.

«Наши фанаты по-настоящему сумасшедшие, они очень хорошо поддерживали нас в этом году. Мне кажется, что они некоторые из них настолько увлечены этой командой, что могли бы играть в матче. Они отдали бы всё ради команды. Я вижу это по их глазам, когда они общаются со мной. Это действительно приятно видеть. Я чувствую, что мы всё больше общаемся с болельщиками, что можно почувствовать и на стадионе», — сказал Сака в интервью пресс-службе «Арсенала».

За тур до конца чемпионата Англии «Арсенал» гарантировал себе второе место по итогам сезона.

Материалы по теме Фото Сака подписал долгосрочный контракт с «Арсеналом»

Сколько забивали лидеры гонки снайперов в АПЛ