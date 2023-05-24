«Время на нашей стороне». Сака — о перспективах «Арсенала»

Нападающий лондонского «Арсенала» Букайо Сака порассуждал о перспективах команды на выигрыш титулов, заявив, что время на стороне «канониров».

«Прошло уже очень много времени с тех пор, когда этот клуб играл в Лиге чемпионов. Я действительно с нетерпением жду вечеров вторника и среды на этом стадионе, атмосфера на котором будет особенной.

Я увидел много перемен. Я видео, как команда и клуб растут, и единственное, что может радовать нас всех, — это то, что мы движемся в правильном направлении. Время на нашей стороне. Вы можете посмотреть на нашу команду, многие игроки молоды. Мы голодны до побед, многие из нас не выигрывали трофеев в «Арсенале», поэтому мы хотим добиться больших успехов. Если вы понаблюдаете за нашими словами, то поймёте, что мы хотим победить», — сказал Сака в интервью пресс-службе «Арсенала».

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