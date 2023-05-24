Стал известен список игроков «Манчестер Юнайтед», которые не входят в планы тен Хага

Стал известен список футболистов «Манчестер Юнайтед», которых главный тренер Эрик тен Хаг не видит в составе команды на следующий сезон. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».
По информации источника, «красных дьяволов» в летнее трансферное окно могут покинуть голкипер Дин Хендерсон, защитники Эрик Бейи, Гарри Магуайр, Алекс Теллес и Брендон Уильямс, полузащитники Донни ван де Бек, Скотт Мактоминей и нападающие Энтони Эланга, Антони Марсьяль и Ваут Вегорст.
«Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ в текущем сезоне, набрав после 36 сыгранных матчей 69 очков. Тен Хаг работает с «красными дьяволами» первый сезон. Его контракт с «Юнайтед» рассчитан до июня 2025 года.
Сколько забивали лидеры гонки снайперов в АПЛ
- 24 мая 2023
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