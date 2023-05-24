Доннарумма: «ПСЖ» однажды выиграет Лигу чемпионов, клуб этого заслуживает

Голкипер французского «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма выразил уверенность, что парижане в будущем выиграют Лигу чемпионов, так как клуб и его болельщики этого заслуживают.
«Мы не должны думать о победе в Лиге чемпионов как о навязчивой идее. Я знаю, что мы однажды выиграем её. Я уверен в этом, потому что этот клуб этого заслуживает, болельщики заслуживают этого. Мы сделаем всё возможное, чтобы достичь этой вершины», — приводит слова Доннаруммы «твиттер» Telefoot.
В последних двух сезонах «ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов в 1/8 финала. Парижский клуб ни разу в своей истории не выигрывал главный континентальный трофей. В 2020 году «ПСЖ» единственный раз вышел в финал Лиги чемпионов, где уступил мюнхенской «Баварии».
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