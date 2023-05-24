«Пока цвет кожи важнее сияния глаз, будет война». Рафинья поддержал Винисиуса футболкой

Нападающий испанской «Барселоны» Рафинья поддержал форварда мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, ставшего жертвой расистских оскорблений во время матча 35-го тура Ла Лиги с «Валенсией» (0:1).
Фото: Социальные сети
Рафинья надел футболку с надписью: «Пока цвет кожи важнее сияния глаз, будет война» на матч «Барселоны» с «Вальядолидом» (1:3). Таким образом бразилец поддержал своего соотечественника.
Ранее на защиту Винисиуса встали многие бразильские нынешние и бывшие футболисты. «Реал» заявил, что обратился в Генеральную прокуратуру Испании по эпизоду в матче с «Валенсией». Королевская федерация футбола Испании (RFEF) отменила красную карточку бразильца и оштрафовала валенсийцев.
«Вальядолид» — «Барселона». Обзор матча. Ла Лига 22/23 36-й тур
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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