«Лион» представил новый комплект домашней формы на следующий сезон

«Лион» представил новую домашнюю форму на сезон-2023/2024, сообщает пресс-служба клуба.

Сочетая в себе традиционные цвета и знаковые отсылки к наследию города Лиона, новая майка подчёркивает общие ценности, которые связывают клуб и столицу гастрономии с момента его создания более 70 лет назад.

Идентичность клуба представлена тонкими красными и синими вертикальными линиями на передней части футболки, олицетворяющими его корни на территории, пропитанной историей. Трёхцветный воротник, повторяющий символические цвета клуба, напоминает о шеф-поварах, воплощающих гастрономию Лиона и передающих свои новинки молодому поколению.

Экипировка вдохновлена формой 2000-х, когда «Лион» побеждал в чемпионате Франции семь раз подряд.

Домашняя форма «Лиона» на сезон-2023/2024 Фото: Footyheadlines