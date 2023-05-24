«Лион» представил новый комплект домашней формы на следующий сезон

«Лион» представил новую домашнюю форму на сезон-2023/2024, сообщает пресс-служба клуба.
Сочетая в себе традиционные цвета и знаковые отсылки к наследию города Лиона, новая майка подчёркивает общие ценности, которые связывают клуб и столицу гастрономии с момента его создания более 70 лет назад.
Идентичность клуба представлена тонкими красными и синими вертикальными линиями на передней части футболки, олицетворяющими его корни на территории, пропитанной историей. Трёхцветный воротник, повторяющий символические цвета клуба, напоминает о шеф-поварах, воплощающих гастрономию Лиона и передающих свои новинки молодому поколению.
Экипировка вдохновлена формой 2000-х, когда «Лион» побеждал в чемпионате Франции семь раз подряд.
Домашняя форма «Лиона» на сезон-2023/2024
Фото: Footyheadlines
Домашняя форма «Лиона» на сезон-2023/2024
Фото: Footyheadlines
- 24 мая 2023
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