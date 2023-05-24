Мостовой: доказательства «Спартака»? Никакой провокации от Роши не было — поправляет шорты

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал удаления нападающего красно-белых Александра Соболева и защитника красно-синих Виллиана Роши в матче 28-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (2:1).
«Доказательства «Спартака»? Никакой провокации со стороны Роши не было. Просто идёт и поправляет шорты, а Соболев в 15 шагах от него. Я несколько раз посмотрел видео и никакой провокации не увидел.
Красную карточку Роши нужно отменять, чтобы было справедливо. Что касается наказания Соболева, то тут не знаю. Есть люди, которые решают. У них всё прописано, они получают за это деньги — пусть разбираются», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, после 28-го тура РПЛ «Спартак» расположился на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 53 очка. От второго места, на котором находится ЦСКА, красно-белые отстают на одно очко.
- 24 мая 2023
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