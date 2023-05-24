Молодёжный чемпионат мира по футболу — 2023: расписание матчей пятого игрового дня

В эти дни в Аргентине проходит чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд (до 20 лет) — 2023. 24 сборные поделены на шесть групп (A-F). Две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие команды, занявшие третье место, пройдут в плей-офф. Турнир проходит с 20 мая по 11 июня.
Расписание матчей пятого игрового дня:
24 мая, среда (время — московское)
Группа C (второй тур). Сенегал — Израиль. 21:00.
Группа D (второй тур). Италия — Нигерия. 21:00.
25 мая, четверг
Группа C (второй тур). Япония — Колумбия. 00:00.
Группа D (второй тур). Бразилия — Доминиканская Республика. 00:00.
Финальный матч состоится 11 июня. Действующим чемпионом мира является молодёжная сборная Украины, которая выиграла турнир в 2019 году. В 2021-м чемпионат мира был отменён из-за пандемии.
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