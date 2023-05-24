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Быстров: Соболев — полный идиот. Такое посмешище не должно играть в «Спартаке»

Быстров: Соболев — полный идиот. Такое посмешище не должно играть в «Спартаке»
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Владимир Быстров жёстко высказался о поведении нападающего красно-белых Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1), назвав того полным идиотом и заявив, что во время игры форвард выглядел как посмешище. Экс-футболист отметил, что игроков, подобных Соболеву, не должно быть в клубе уровня «Спартака».

«Соболев — полный идиот, который подвёл свою команду. И не только команду, но и всех, кто болел за «Спартак». Если человек позволяет так себя вести в дерби, то он просто не достоин быть в клубе. Он может извиняться или не извиняться — это уже второй вопрос.

Абаскаль сказал: «Если это повторится...» А на мой взгляд, это повторяется не первый раз. В эпизодах, когда Соболев может доигрывать до конца, должен ставить корпус, и от него будут отлетать защитники, он как девочка падает и симулирует. Считаю, что такие футболисты не должны играть в «Спартаке». Провоцировать и нырять — это нормальные вещи, но на поле нельзя быть посмешищем. Это говорит о неготовности футболиста к дерби», — приводит слова Быстрова «Спорт-экспресс».

Соболев схватил себя за половой орган перед защитником ЦСКА Виллианом Рошей и получил за это прямую красную карточку.

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