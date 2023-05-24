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Экс-директора «Чертаново» Николая Ларина выпустили из тюрьмы, суд принял его апелляцию

Экс-директора «Чертаново» Николая Ларина выпустили из тюрьмы, суд принял его апелляцию
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Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин освобождён из-под стражи. Мосгорсуд принял апелляцию защиты экс-директора «Чертаново». На состоявшемся накануне заседании Ларин лично выступил по апелляции на приговор суда. Он попросил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

«Прошу суд пересмотреть общественную опасность моего дела. Все средства уходили на нужды академии. Много наших воспитанников играют в РПЛ. И школа должна получать процент за переходы наших воспитанников в другие клубы. Также академия получала гранты за показанные результаты.

Все документы предоставит защита. Все это покрывает сумму иска обвинения. Прошу смягчить приговор первой инстанции и назначить наказание, не связанное с лишением свободы», – приводит слова Ларина «Матч ТВ».

Напомним, недавно прокурор запросил ужесточение наказания для Ларина, сторона защиты также оспорила приговор первой инстанции, который включал в себя 3 года колонии и взыскание 20 миллионов рублей.

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