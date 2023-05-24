Дочь Пеле: лучше бы ФИФА боролась с расизмом, а не называла стадионы в честь моего отца

Келли Кристина Насименту, дочь покойного легендарного нападающего сборной Бразилии Пеле, высказалась о ситуации с расистскими оскорблениями в адрес форварда мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, заявив, что если бы футбольные власти занимались борьбой с расизмом, а не переименованием стадионов в честь её отца, то игроку мадридцев не пришлось бы переживать то, через что прошёл его соотечественник в 1958 году.
«В день похорон моего отца президент ФИФА Инфантино сказал мне, что попросит каждую страну мира назвать стадион в его честь. Я думаю, что это прекрасно. Но насколько лучше было бы, если бы наследием моего отца были не названия стадионов, а движение против расизма? Настоящие действия против расизма. То, что избавило бы Винисиуса от необходимости сейчас проходить через то, через что мой отец прошёл в 1958 году», — сказала Насименто в видео в своих социальных сетях.
Винисиус («Реал Мадрид») получает прямую красную карточку:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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