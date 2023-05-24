Артур Нигматуллин: нет смысла выходить на поле, если не думаешь о победе
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Российский голкипер «Пари НН» Артур Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ с московским «Спартаком».
«Спартак» решает свои задачи, мы — свои. Будет интересная игра. Если мы будем играть так, как с «Сочи», то всё будет хорошо. Мы приедем за победой, по-другому и быть не может. Нет смысла выходить на поле, если ты думаешь иначе.
Мы уважаем «Спартак», но если бояться соперника, то нет смысла играть в футбол. Понимаю, что будет непросто. В прошлом матче ребята оставили меня без работы, поэтому буду стараться, чтобы выручить команду в следующей игре», — приводит слова Нигматуллина «Матч ТВ».
Напомним, после 28-го тура РПЛ «Пари НН» в турнирной таблице расположились на 14-й строчке, набрав 26 очков.
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