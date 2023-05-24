Гулиев – о вылете из РПЛ: у нас постоянно были глупые ошибки, в РПЛ такое не прощается

Полузащитник подмосковных «Химок» Аяз Гулиев поделился эмоциями от вылета команды из Российской Премьер-Лиги.

«Ни один игрок не хочет оказаться в ФНЛ после Премьер-Лиги. У нас постоянно были глупые ошибки, в РПЛ такое не прощается. Если это повторяется практически в каждой игре, то, само собой, итог будет таким. Мы делали недопустимые вещи на поле. Мало кому в мире удаётся пропускать глупые мячи и забивать при этом больше.

Понимали, что будет тяжело, но худшие мысли отбрасывали. Думали о каждой игре, что нужно забирать очки. По одному-два очка упускали — и вот итог», — приводит слова Гулиева «Матч ТВ».

Напомним, после 28-го тура РПЛ «Химки» в турнирной таблице расположились на 15-й строчке, набрав 18 очков. Команда потеряла теоретические шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе чемпионата России.