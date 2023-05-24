Евгений Алдонин: освобождение Ларина — лучшая новость за последнее время

Бывший полузащитник московского ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин прокомментировал новость об освобождении из-под стражи бывшего директора «Чертаново» Николая Ларина.

«Освобождение Ларина — лучшая новость за последнее время. В какой-то мере справедливость восторжествовала. Самое главное, что его отпустили.

Ларин — футбольный человек, он приложил руку к воспитанию многих футболистов. Хорошо, что так произошло. Надеюсь, для него эта ситуация закончится, он вернётся в футбол и продолжит его развивать», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Мосгорсуд сегодня, 24 мая, принял апелляцию защиты экс-директора «Чертаново» и освободил Николая Ларина из-под стражи.