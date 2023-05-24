Лепёхин: Малком пригодится любой команде в Европе. Он и Промес — лучшие игроки в РПЛ

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин высоко оценил уровень нападающего сине-бело-голубых Малкома. По мнению Лепёхина, бразилец является одним из двух сильнейших игроков чемпионата России на данный момент.
«Добьётся ли успеха Малком в европейском клубе? Да никто не знает. Он был уже в европейском клубе. Я думаю, со своими качествами он пригодится любой команде в Европе, если будет с хорошей мотивацией, и тогда его можно использовать для достижения результата. Он квалифицированный футболист.
Кто лучше — Малком или Промес? Не хотелось бы сравнивать футболистов. Наверно, это сейчас два лучших игрока в чемпионате России. Они показывают качественную, результативную и полезную для своих команд игру не на протяжении двух-трёх матчей, а на протяжении нескольких лет. И это самое важное. Потому что мы знаем случаи, когда люди выстреливали и потом неизвестно куда исчезали. А здесь Промес и Малком стабильно дают результат: один — в «Спартаке», другой — в «Зените», — приводит слова Лепёхина «Спорт уик-энд».
- 24 мая 2023
-
14:14
-
14:10
-
14:08
-
14:06
-
14:00
-
13:49
-
13:37
-
13:30
-
13:27
-
13:19
-
13:11
-
12:59
-
12:52
-
12:51
-
12:41
-
12:36
-
12:28
-
12:22
-
12:10
-
12:10
-
11:58
-
11:55
-
11:50
-
11:48
-
11:32
-
11:30
-
11:17
-
11:10
-
10:58
-
10:57
-
10:50
-
10:49
-
10:38
-
10:30
-
10:30