«Хамство и безобразие!» Ловчев высказался о скандальном жесте Соболева

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о скандальном жесте действующего нападающего красно-белых Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1). Напомним, Соболев показал непристойный жест игроку армейцев Виллиану Роше, за что был удалён с поля. Теперь форварду «Спартака» могут дать дополнительную дисквалификацию на ближайшем заседании КДК.

«Жест Соболева — хамство. Но это не из ниоткуда же взялось. Сейчас много идет осуждения, но я бы хотел вернуться к тем временам, когда появилось видео, как Дзюба [мастурбирует] — безобразие. Но ведь тогда много говорилось — целые кампании в СМИ и на ТВ шли — что это хорошо, это нормально, ничего страшного.

Как-то на ТВ один эксперт сказал, обращаясь ко мне, — надо казнить не Дзюбу, а того, кто выставил то видео. Я не поддержал. Считаю, что это разврат. Так подключили медиков, которые доказывали, что это нормально.

Сейчас говорят, что Сашин жест — реакция на то, как Роша себе что-то почесал. Тут надо сдерживаться. Классный футболист обязан это делать, не реагировать. Но это трудно. У нас общество, о котором было раньше сказано в фильме Шукшина — народ к разврату готов. Я вижу, что на улицах подростки матерятся. Этому они точно у Соболева только научились? Часто бываю в комнате 8-16 у телекомментаторов — и заходит девушка, и идет мат-перемат. Этому тоже Соболев научил?

То, что Саша сделал — безобразие, но он же не сам по себе придумал жест. Явно увидел где-то, подумал, что нормально. Тут большая роль тренера — Абаскаль обязан сказать, что можно, что нельзя. Если это — жесты, матерщина — стали нормальным, и это даже поощряется, людям надо в команде это объяснять.

Мат, жесты стали востребованы публикой в футболе, это все стало заменять футбол. Как наказать? Думаю, и матчи дадут дисквалификации, и финансово клуб накажет существенно. Это станет уроком», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.