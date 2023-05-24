Ловчев оценил игру «Спартака» в дерби с ЦСКА

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев оценил игру красно-белых в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с ЦСКА. Напомним, московское дерби завершилось победой «Спартака» со счётом 2:1. Победный гол в концовке матча забил форвард красно-белых Квинси Промес.
«Говорил перед дерби, давал прогноз — угадал и исход, и счёт. У этого «Спартака» есть дух, у тренера есть дух. Команда выходит накалённой, она не сдаётся при любом исходе. Говорят, что спартаковский дух — секта. Если так, то игроки «Спартака» — настоящие сектанты, никогда не сдаются.
«Спартак», проигрывая, лез отыгрываться, был наглым. Главное, что сейчас есть у команды в игровом плане — это атака. Это очень сильный фактор. Такую бы оборону команде, и она стала бы конкурентноспособной в битве с «Зенитом».
На мой взгляд, и ЦСКА был неплох, ничья была бы справедливым итогом. Для судейства матч сложный. На мой взгляд, пенальти в ворота ЦСКА был — всё по делу, защитник ударил по ноге. Справедливое решение арбитра. И я не видел, что Карасёв кому-то подсуживал. У ЦСКА были моменты в начале, у «Спартака» больше в конце. Но ЦСКА точно проиграл не из-за судей», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.
- 24 мая 2023
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