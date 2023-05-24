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Колыванов: очень рад, что суд принял решение отпустить Ларина. Николай — честный гражданин

Колыванов: очень рад, что суд принял решение отпустить Ларина. Николай — честный гражданин
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Главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов отреагировал на новость об освобождении из заключения экс-директора «Чертаново» Николая Ларина.

«Замечательно, что Ларина выпустили из тюрьмы. Николай — профессионал своего дела и отличный человек. Мы с ним давно знакомы: каждый январь проводим детско-юношеский турнир. Я знаю Николая как порядочного и честного гражданина. Очень рад, что суд принял такое решение.

Надеюсь, что Ларин продолжит работать на благо российского футбола. У него хорошо налажены связи. Академия «Чертаново» работает безупречно — из неё выпустилось большое количество футболистов. Ещё там хороший подбор кадров: например, Владимир Щербак, который сейчас помогает мне в «Текстильщике». Николай умеет выстраивать коллектив», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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