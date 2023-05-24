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Ван Нистелрой ушёл с поста главного тренера ПСВ за тур до конца своего первого сезона

Ван Нистелрой ушёл с поста главного тренера ПСВ за тур до конца своего первого сезона
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Главный тренер нидерландского ПСВ Руд ван Нистелрой принял решение незамедлительно покинуть свой пост. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Вчера, 23 мая, состоялась встреча ван Нистелроя с советом директоров ПСВ, на которой было решено отложить вопрос об уходе главного тренера до окончания текущего сезона и сосредоточиться на оставшихся матчах. Однако уже утром 24 мая специалист сообщил, что не получил достаточно поддержки, объяснил свою позицию игрокам и персоналу и покинул клуб.

Исполняющим обязанности главного тренера стал Фред Руттен.

«ПСВ сожалеет о решении ван Нистелроя, благодарит его за победу в Кубке Нидерландов и надеется завершить сезон на втором месте», — гласит заявление клуба.

Ван Нистелрой работал главным тренером ПСВ с июля 2022 года. Его контракт с клубом был рассчитан до июня 2025 года. Во главе команды он выиграл Кубок и Суперкубок Нидерландов. В чемпионате страны ПСВ занимает второе место.

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