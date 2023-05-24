Ван Нистелрой ушёл с поста главного тренера ПСВ за тур до конца своего первого сезона

Главный тренер нидерландского ПСВ Руд ван Нистелрой принял решение незамедлительно покинуть свой пост. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Вчера, 23 мая, состоялась встреча ван Нистелроя с советом директоров ПСВ, на которой было решено отложить вопрос об уходе главного тренера до окончания текущего сезона и сосредоточиться на оставшихся матчах. Однако уже утром 24 мая специалист сообщил, что не получил достаточно поддержки, объяснил свою позицию игрокам и персоналу и покинул клуб.

Исполняющим обязанности главного тренера стал Фред Руттен.

«ПСВ сожалеет о решении ван Нистелроя, благодарит его за победу в Кубке Нидерландов и надеется завершить сезон на втором месте», — гласит заявление клуба.

Ван Нистелрой работал главным тренером ПСВ с июля 2022 года. Его контракт с клубом был рассчитан до июня 2025 года. Во главе команды он выиграл Кубок и Суперкубок Нидерландов. В чемпионате страны ПСВ занимает второе место.