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Дьяков: Ларину надо наслаждаться жизнью на свободе, занимаясь любимым делом — футболом

Дьяков: Ларину надо наслаждаться жизнью на свободе, занимаясь любимым делом — футболом
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Бывший футболист «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков отреагировал на новость об освобождении из заключения экс-директора «Чертаново» Николая Ларина.

«Мы знакомы с Лариным — были в одной команде BrokeBoys в Медиалиге. Я общался с ним — это хороший человек. Он многое сделал для нашего футбола: много выпускников из «Чертаново» играет на высшем уровне. Конечно, попал в неприятную ситуацию, но хорошо, что под стражей был недолго. Самое главное, что его освободили. Сейчас надо отбросить всё в сторону и наслаждаться жизнью на свободе, занимаясь любимым делом — футболом. Надеюсь, у него всё будет хорошо. Я желаю ему удачи, он хороший человек», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

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