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Депутат Госдумы попросил генпрокурора РФ провести проверку действий Александра Соболева

Депутат Госдумы попросил генпрокурора РФ провести проверку действий Александра Соболева
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Депутат Госдумы Николай Новичков написал заявление на имя генерального прокурора Российской Федерации с просьбой провести проверку и дать юридическое заключение действиям нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1), информирует телеграм-канал «Первоспортивный».

В тексте обращения Новичков подчеркнул, что инцидент с участием Соболева стал одним из самых обсуждаемых событий в СМИ. При этом, по его мнению, действия игрока «Спартака» нарушают общественный порядок и противоречат нормам морали.

«Своими действиями Соболев нанёс оскорбление Виллиану Роше, а также выразил крайнее неуважение к обществу, грубо нарушил общественный порядок и создал угрозу общественной безопасности. При этом мотивом его противоправных действий, по моему мнению, является неприятие, вражда к определённой группе общества, объединённой симпатиями к ЦСКА», — написал Новичков.

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