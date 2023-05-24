«Арсенал», «Ман Сити» и «ПСЖ» интересуются форвардом «Зенита» Малкомом

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком привлёк к себе внимания ряда европейских топ-клубов, сообщает 90min.

По информации источника, агент Малкома уже общался с руководством «Зенита», планируя переход нападающего в другой клуб ближайшим летом. Представитель футболиста связался со множеством европейских команд, многие из которых обозначали свой интерес к приобретению игрока.

Известно, что Малком привлёк внимание французского «ПСЖ» и английских «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Ньюкасла».

26-летний Малком в нынешнем сезоне забил 26 голов и сделал девять результативных передач в 33 сыгранных матчах за «Зенит». Его контракт с санкт-петербургской командой рассчитан до июня 2027 года. В составе «Зенита» Малком выиграл восемь трофеев, в том числе четыре раза стал чемпионом России.