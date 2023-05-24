«Барселона» объявила об уходе Жорди Альбы по окончании сезона

«Барселона» на своём официальном сайте объявила об уходе защитника Жорди Альбы по окончании сезона-2022/2023. Контракт Альбы с «Барселоной» был рассчитан ещё на один сезон, однако стороны пришли к соглашению о досрочном расставании.

«Наш клуб хотел бы публично выразить благодарность Жорди Альбе за его профессионализм, преданность и самоотверженность, а также за его неизменно позитивные и дружеские отношения со всеми членами семьи „Барселоны“. Мы желаем Жорди удачи в будущем. „Барса“ всегда будет для тебя домом!» — написала пресс-служба сине-гранатовых.

За 11 сезонов в составе «Барселоны» Альба сыграл 458 матчей, отметившись в них 27 забитыми мячами и 99 результативными передачами. 34-летний защитник завоевал с каталонцами 18 трофеев, шесть раз став чемпионом Испании и один раз одержав победу в Лиге чемпионов.

Отметим, что ранее «Барселона» также объявила об уходе по окончании сезона другого ветерана — Серхио Бускетса.

Чемпионская раздевалка «Барселоны». Видео: