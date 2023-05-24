Гендиректор ЦСКА Бабаев приехал на заседание КДК по Соболеву и Роше

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев приехал на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), на котором будет рассматриваться инцидент с участием Александра Соболева из «Спартака» и Виллиана Роши из ЦСКА, передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее в СМИ появилась информация, что экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрела эпизод с удалением защитника ЦСКА Виллиана Роши в дерби со «Спартаком». Эксперты дали заключение для Контрольно-дисциплинарного комитета, согласно которому поведение Роши не заслуживало удаления. Теперь КДК должен отменить красную карточку игроку ЦСКА. При этом по удалению форварда «Спартака» Александра Соболева у ЭСК вопросов не возникло.