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Гендиректор ЦСКА Бабаев приехал на заседание КДК по Соболеву и Роше

Гендиректор ЦСКА Бабаев приехал на заседание КДК по Соболеву и Роше
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев приехал на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), на котором будет рассматриваться инцидент с участием Александра Соболева из «Спартака» и Виллиана Роши из ЦСКА, передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее в СМИ появилась информация, что экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрела эпизод с удалением защитника ЦСКА Виллиана Роши в дерби со «Спартаком». Эксперты дали заключение для Контрольно-дисциплинарного комитета, согласно которому поведение Роши не заслуживало удаления. Теперь КДК должен отменить красную карточку игроку ЦСКА. При этом по удалению форварда «Спартака» Александра Соболева у ЭСК вопросов не возникло.

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