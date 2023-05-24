Гендиректор ЦСКА Бабаев поделился ожиданиями от заседания КДК по Соболеву и Роше

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев поделился ожиданиями от заседания КДК по теме поведения бразильского защитника армейцев Виллиана Роши и нападающего «Спартака» Александра Соболева на матче в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые победили красно-синих со счётом 2:1.

«Ждём справедливого решения — отмены красной карточки», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Роша был вызван на заседание КДК по итогам матча 28-го тура со «Спартаком». Во время игры бразильский защитник получил прямую красную карточку после того, как повторил оскорбительный жест нападающего красно-белых Александра Соболева, который также должен прибыть на заседание.

Ранее стало известно, что ЭСК признал удаление Роши ошибкой главного судьи матча «Спартак» — ЦСКА Сергея Карасёва. КДК должен отменить наказание игрока.