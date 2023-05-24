«Много моментов, которые трактуются по-разному». Семак — о судействе в РПЛ

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался об уровне судейства в РПЛ, отметив, что большинство ошибок связаны с изменением трактовок. Также специалист отметил необходимость объяснений правил для клубов, чтобы избежать разной трактовки моментов.
«Большинство судейских ошибок связано с изменением трактовок тех или иных моментов. Преднамеренные контакты или нет, достаточные эти самые контакты или недостаточные. И игра руками. Это наиболее обсуждаемые трактовки.
Что касается судейства в целом, то ошибки есть и будут. Вопрос в том, как к этому относиться, куда двигаться и каким образом выстраивать работу дальше, чтобы спорных моментов было меньше. Молодым арбитрам, конечно, нужно набираться опыта, чтобы более уверенно судить те или иные матчи. А у нас таких арбитров, как и молодых игроков, много.
Много моментов, которые трактуются по-разному. Например, понимание достаточности контакта для каждого судьи может оказаться разным в похожих ситуациях. Чем больше мы будем работать над этим, объяснять клубам и специалистам, почему в том или ином эпизоде принимается именно такое решение, тем лучше», — приводит слова Семака «Матч ТВ».
- 24 мая 2023
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