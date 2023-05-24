Объявлены судейские назначения на матчи 29-го тура РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Игры этого тура пройдут 27 и 28 мая. Матч «Краснодар» — ЦСКА обслужит Кирилл Левников, а на игре «Динамо» — «Локомотив» будет работать Роман Софьян.

27 мая (суббота)

«Химки» — «Урал»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Игорь Князев, Сергей Каруненко; резервный судья – Василий Казарцев; VAR – Николай Волошин; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Сергей Мартынов.

«Торпедо» — «Оренбург»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Максим Перезва; VAR – Игорь Панин; AVAR – Николай Богач; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Краснодар» — ЦСКА: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Роман Усачёв, Андрей Веретешкин; резервный судья – Артур Фёдоров; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Варанцо Петросян; инспектор – Андрей Бутенко.

«Сочи» — «Зенит»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Денис Березнов; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Сергей Зуев.

28 мая (воскресенье)

«Спартак» — «Пари НН»: судья – Артём Любимов, ассистенты судьи – Дмитрий Семёнов, Хамид Талаев; резервный судья – Алексей Сухой; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Сергей Французов.

«Динамо» — «Локомотив»: судья – Роман Сафьян, ассистенты судьи – Илья Елеференко, Антон Кобзев; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Николай Ерёмин; инспектор – Алексей Тюмин.

«Факел» — «Крылья Советов»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Алексей Лунёв; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

«Ростов» — «Ахмат»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Александр Богданов, Максим Ковалёв; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Николай Левников.