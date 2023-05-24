Защитник ЦСКА Роша приехал на заседание КДК

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша приехал на проходящее сегодня, 24 мая, в Москве заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Видео: Защитник ЦСКА Роша прибыл на заседание КДК:

Напомним, Роша был вызван на заседание КДК по итогам матча 28-го тура со «Спартаком» (1:2). Во время игры бразильский защитник получил прямую красную карточку после того, как повторил оскорбительный жест нападающего красно-белых Александра Соболева, который также должен прибыть на заседание.

Ранее стало известно, что ЭСК признал ошибкой главного судьи матча «Спартак» — ЦСКА Сергея Карасёва удаление Роши. КДК должен отменить наказание игрока.