Тен Хаг ответил на вопрос об интересе «Манчестер Юнайтед» к Неймару

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос об интересе своей команды к приобретению нападающего французского «ПСЖ» Неймара, отметив, что, как только что-либо об этом будет известно, клуб предоставит эту информацию.

«Как я могу прокомментировать слухи об интересе «Манчестер Юнайтед» к Неймару? Когда у нас будут новости… Мы расскажем вам об этом», — приводит слова тен Хага «твиттер» Football Daily.

Ранее во французских СМИ появилась информация, что «Манчестер Юнайтед» уже начал переговоры по переходу Неймара. «Красные дьяволы» хотели бы арендовать бразильского нападающего, однако «ПСЖ» настроен на полноценный трансфер футболиста.

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