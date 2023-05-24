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«Боруссия» объявила о продлении контракта с Матсом Хуммельсом

«Боруссия» объявила о продлении контракта с Матсом Хуммельсом
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Дортмундская «Боруссия» на своём официальном сайте объявила о продлении контракта с защитником Матсом Хуммельсом.

Фото: «Боруссия» Дортмунд

Предыдущее соглашение Хуммельса с дортмундцами истекало в июне этого года. Новый контракт защитника продлит его пребывание в «Боруссии» ещё на один сезон.

«Все знают, как мне нравится играть на нашем стадионе с нашими замечательными фанатами. Я не принял это решение легкомысленно. Это был долгий процесс обсуждений. Сейчас, в конце сезона, я могу заявить, что действительно готов провести ещё один год. Но сейчас мы сосредоточены на игре с «Майнцем» в субботу. У нас впереди 90 напряжённых минут, после которых мы надеемся отпраздновать что-то значительное вместе», — прокомментировал продление контракта Хуммельс.

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