«Боруссия» объявила о продлении контракта с Матсом Хуммельсом

Дортмундская «Боруссия» на своём официальном сайте объявила о продлении контракта с защитником Матсом Хуммельсом.
Фото: «Боруссия» Дортмунд
Предыдущее соглашение Хуммельса с дортмундцами истекало в июне этого года. Новый контракт защитника продлит его пребывание в «Боруссии» ещё на один сезон.
«Все знают, как мне нравится играть на нашем стадионе с нашими замечательными фанатами. Я не принял это решение легкомысленно. Это был долгий процесс обсуждений. Сейчас, в конце сезона, я могу заявить, что действительно готов провести ещё один год. Но сейчас мы сосредоточены на игре с «Майнцем» в субботу. У нас впереди 90 напряжённых минут, после которых мы надеемся отпраздновать что-то значительное вместе», — прокомментировал продление контракта Хуммельс.
- 24 мая 2023
-
17:15
-
16:54
-
16:50
-
16:43
-
16:30
-
16:29
-
16:25
-
16:22
-
16:08
-
16:08
-
16:01
-
16:00
-
15:59
-
15:58
-
15:52
-
15:46
-
15:38
-
15:34
-
15:26
-
15:23
-
15:18
-
15:17
-
15:08
-
15:05
-
15:03
-
14:51
-
14:50
-
14:33
-
14:31
-
14:30
-
14:14
-
14:10
-
14:08
-
14:06
-
14:00