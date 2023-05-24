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Форвард «Спартака» Соболев объяснил, почему приехал на заседание КДК на метро

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал, почему он приехал на заседание КДК РФС на метро.

«Возле гостиницы всё перекрыли — там пробка. Пришлось ехать на метро», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, в воскресенье, 21 мая, состоялся матч в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими «Спартаком» и ЦСКА. Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В этой игре удаления получили Александр Соболев и бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша. Сегодня, 24 мая, проходит заседание КДК РФС на тему поведения этих игроков на поле.

Ранее в СМИ появилась информация, что экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрела эпизод с удалением защитника ЦСКА Виллиана Роши в дерби со «Спартаком». Эксперты дали заключение для Контрольно-дисциплинарного комитета, согласно которому поведение Роши не заслуживало удаления. Теперь КДК должен отменить красную карточку игроку ЦСКА. При этом по удалению форварда «Спартака» Александра Соболева у ЭСК вопросов не возникло.