Лепёхин: судейство в дерби «Спартак» — ЦСКА, как обычно, вызывает недоумение

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин высказался о матче 28-го тура РПЛ, в котором встретились «Спартак» и ЦСКА. Московское дерби завершилось со счётом 2:1 в пользу красно-белых. Также в матче произошёл очередной судейский скандал, последствия которого будут объявлены сегодня, 24 мая, по итогам заседания КДК РФС.

«Игра мне понравилась в силу того, что там были эмоции и был нерв. Любая игра в чемпионате страны с таким накалом мне нравится, потому что их в России очень мало.

Судейские моменты в дерби «Спартак» — ЦСКА? Они, как обычно, вызывают недоумение. Но у нас это обычная практика, и после введения VAR остаётся только жалеть наших арбитров. Мне их на самом деле жалко, и я их не обвиняю в чём-то. Поражаюсь, как они, бедные, по пять минут смотрят очевидные моменты. Мне интересно залезть к ним в голову в это время. Там с одного повтора понятно, что это не пенальти, но приходится пять минут высматривать эпизод. Слава богу, потом увидел судья, что пенальти не было. Это я говорю за первый спорный момент в матче, когда 11-метровый не был назначен», — приводит слова Лепёхина «Спорт уик-энд».