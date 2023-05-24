Какой будет дисквалификация Александра Соболева?

Нападающий «Спартака» Александр Соболев был удалён в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:1). Возможность продления дисквалификации форварда рассмотрят сегодня, 24 мая, на КДК РФС.

«Чемпионат» предлагает читателям предугадать возможный срок дисквалификации 26-летнего российского футболиста.

Отметим, что позднее стало известно о решении КДК. Комитет дисквалифицировал форварда на четыре матча чемпионата России: Соболев пропустит два оставшихся матча «Спартака» в нынешнем сезоне — с «Пари НН» (дома) и «Крыльями Советов» (выезд), а также две встречи нового розыгрыша чемпионата России. В текущей кампании на счету 26-летнего нападающего 15 голов и девять результативных передач в 32 встречах во всех турнирах.