Опрос: отменит ли КДК красную карточку Виллиану Роше?

В эти минуты проходит заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза, на котором рассматривается эпизод матча 28-го тура чемпионата России «Спартак» – ЦСКА (2:1) с удалениями Александра Соболева и Виллиана Роши.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос, отменит ли КДК красную карточку, показанную арбитром Сергем Карасёвым защитнику армейцев Виллиану Роше, учтя доводы представителей ЦСКА.

Напомним, Соболев и Роша досрочно покинули поле во время московского дерби, которое состоялось 21 мая на стадионе «Открытие Арена», за неспортивное поведение. Форвард «Спартака» продемонстрировал неприличный жест в адрес соперника, Роша этот жест повторил, чтобы указать арбитрам на нарушение со стороны Соболева, и также получил красную карточку.