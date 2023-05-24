Опрос: отменит ли КДК красную карточку Виллиану Роше?

В эти минуты проходит заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза, на котором рассматривается эпизод матча 28-го тура чемпионата России «Спартак» – ЦСКА (2:1) с удалениями Александра Соболева и Виллиана Роши.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос, отменит ли КДК красную карточку, показанную арбитром Сергем Карасёвым защитнику армейцев Виллиану Роше, учтя доводы представителей ЦСКА.
Напомним, Соболев и Роша досрочно покинули поле во время московского дерби, которое состоялось 21 мая на стадионе «Открытие Арена», за неспортивное поведение. Форвард «Спартака» продемонстрировал неприличный жест в адрес соперника, Роша этот жест повторил, чтобы указать арбитрам на нарушение со стороны Соболева, и также получил красную карточку.
- 24 мая 2023
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