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Форвард «Спартака» Соболев покинул заседание КДК, отказавшись от комментариев

Форвард «Спартака» Соболев покинул заседание КДК, отказавшись от комментариев
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев отказался от общения с журналистами после заседания КДК РФС, на котором его дисквалификацию по итогам матча с ЦСКА (2:1) в 28-м туре Российской Премьер-Лиги продлили до четырёх матчей. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Форвард получил прямую красную карточку за неприличный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Легионер армейцев тоже получил красную карточку, которую КДК отменил.

Соболев пропустит два оставшихся матча «Спартака» в нынешнем сезоне — с «Пари НН» (дома) и «Крыльями Советов» (выезд), а также две встречи нового розыгрыша чемпионата России. В текущей кампании на счету 26-летнего нападающего 15 голов и девять результативных передач в 32 встречах во всех турнирах.

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