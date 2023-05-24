«Эспаньол» — «Атлетико» Мадрид: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 23:00
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Cегодня, 24 мая, на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат» в Барселоне состоится матч 36-го тура чемпионата Испании. Встретятся местный «Эспаньол» и мадридский «Атлетико». Стартовый свисток Марио Мелеро Лопеса прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Испания - Примера. 36-й тур
24 мая 2023, среда. 23:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Эспаньол» в прошлом туре обыграл «Райо Вальекано» в домашнем матче со счётом 2:1. Сейчас у команды 34 очка и предпоследнее место в турнирной таблице. За два тура до окончания чемпионата «Эспаньол» отделяет от спасительного места четыре очка.
«Атлетико» в прошлом туре разгромил «Осасуну» (3:0). «Сейчас матрасники» с 72 очками идут в турнирной таблице на втором месте, опережая занимающего третье место «Реал» на очко.
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