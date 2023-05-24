«Эспаньол» — «Атлетико» Мадрид: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 23:00

Cегодня, 24 мая, на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат» в Барселоне состоится матч 36-го тура чемпионата Испании. Встретятся местный «Эспаньол» и мадридский «Атлетико». Стартовый свисток Марио Мелеро Лопеса прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Эспаньол» в прошлом туре обыграл «Райо Вальекано» в домашнем матче со счётом 2:1. Сейчас у команды 34 очка и предпоследнее место в турнирной таблице. За два тура до окончания чемпионата «Эспаньол» отделяет от спасительного места четыре очка.

«Атлетико» в прошлом туре разгромил «Осасуну» (3:0). «Сейчас матрасники» с 72 очками идут в турнирной таблице на втором месте, опережая занимающего третье место «Реал» на очко.