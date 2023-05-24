ЭСК РФС: гол Михаила Игнатова в ворота ЦСКА отменён ошибочно

Экспертно-судейская комиссия РФС считает, что главный арбитр матча «Спартак» — ЦСКА Сергей Карасёв ошибочно отменил гол полузащитника красно-белых Михаила Игнатова. ЭСК постановила, что офсайда у футболиста в момент результативного действия не было. Решение комиссии приводится в телеграм-канале РФС.
Другие решение ЭСК:
1) Судья ошибочно удалил с поля Виллиана Рошу на 65-й минуте матча;
2) Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота ЦСКА на 83-й минуте матча;
3) Судья правильно назначил пенальти в ворота ЦСКА на 87-й минуте матча.
Встреча, прошедшая в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги, завершилась победой «Спартака» со счётом 2:1. В матче было два удаления: у «Спартака» удалили Александра Соболева, у ЦСКА — Виллиана Рошу. Дисквалификация форварда красно-белых была продлена до четырёх матчей, защитнику армейцев отменили красную карточку: он сможет сыграть в матче 29-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (27 мая).
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