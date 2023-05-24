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«Вольфсбург» представил новую форму

«Вольфсбург» представил новую форму
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Немецкий футбольный клуб «Вольфсбург» из одноимённого города представил новую игровую форму на сезон-2023/2024.

На внутренней стороне воротника футболок представлен специальный логотип, появившийся в честь празднования 85-летия города. Домашняя форма выполнена в традиционном светло-зелёном цвете с добавлением белого, гостевые футболки — тёмно-серого цвета.

Фото: ФК «Вольфсбург»

Впервые команда сыграет в новой домашней форме в субботу, 27 мая, в матче заключительного, 34-го тура Бундеслиги с берлинской «Гертой».

После 33 сыгранных туров «волки» с 49 очками занимают седьмое место в чемпионате Германии. У команды есть шанс попасть в квалификацию Лиги конференций на будущий сезон — «Вольфсбургу» нужно опередить идущий шестым леверкузенский «Байер» (50 очков), который сыграет свой матч с «Бохумом».

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