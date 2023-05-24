«Зенит» U17 и юношеская сборная России примут участие в турнире стран БРИКС в Бразилии

С 27 мая по 3 июня в бразильском Сан-Паулу состоится международный турнир стран БРИКС, в котором примут участие две российские команды. Речь идёт о «Зените» U17 и юношеской сборной России U17. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза на официальном сайте.
На турнире выступят восемь команд, шесть остальных — представители Бразилии («Атлетико Жувентус», «Коринтианс», «Насьональ», «Сантос», «Палмейрас», и «Фламенго»). На предварительном этапе команды разделят на две группы, где они проведут три матча по круговой системе. Клубы, занявшие в своих группах первые места, сыграют в полуфиналах с командами, занявшими второе место в параллельной группе.
Встречи будут сыграны в Сан-Паулу на стадионах «Риа Жавари», «Антониу Соареш де Оливейра», «Николау Алайон» и клубной базе «Палмейрас».
- 24 мая 2023
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