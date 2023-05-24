Большую часть жёлтых карточек в «Спартаке» Соболев получил за неспортивное поведение
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За всю карьеру в «Спартаке» нападающий красно-белых Александр Соболев получил 30 жёлтых карточек в Российской Премьер-Лиге. 13 из них – за грубую игру, одно предупреждение арбитр выписал форварду за срыв перспективной атаки, и 16 карточек стали итогом неспортивного поведения футболиста.
С учётом новой четырёхматчевой дисквалификации, которую Соболев получил по итогам заседания контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС), нападающий «Спартака» во всех турнирах за карьеру в московском клубе пропустит 22 матча по дисциплинарным причинам.
Напомним, сегодня, 24 мая, состоялось заседание КДК РФС, на котором разбирали инциденты, произошедшие во время матча 28-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА (2:1).
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