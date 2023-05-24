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«Манчестер Юнайтед» предложит £ 55 млн за Мэйсона Маунта

«Манчестер Юнайтед» предложит £ 55 млн за Мэйсона Маунта
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«Манчестер Юнайтед», возглавляемый нидерландским специалистом Эриком тен Хагом, намерен побороться за полузащитника «Челси» Мэйсона Маунта. «Красные дьяволы» готовы предложить синим £ 55 млн (около € 63 млн), сообщает Daily Mail со ссылкой на свои источники на «Олд Траффорд».

Сообщается, что игрок сборной Англии, пропустивший последние недели сезона из-за травмы, является главной целью Эрика тен Хага в период летнего трансферного периода, в связи с чем «красные дьяволы» готовы поднять ставки.

«Челси» при этом просит за своего футболиста £ 85 млн (около € 100 млн), рассчитывая извлечь выгоду из растущей конкуренции, поскольку Маунта, контракт которого с клубом действует ещё один год, также хотели бы видеть у себя «Арсенал», «Ливерпуль» и ряд других европейских грандов.

Кроме того, новый тренер «Челси» Маурисио Почеттино является большим поклонником таланта Маунта и прозрачно дал понять, что предпочёл бы, чтобы Мэйсон подписал новый контракт с синими.

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