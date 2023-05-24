Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Фиорентина — Интер. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава селекции «Динамо» Нариман Акавов покинет клуб

Глава селекции «Динамо» Нариман Акавов покинет клуб
Комментарии

Глава селекционной службы «Динамо» Нариман Акавов покинет клуб летом. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Селекционер принял данное решение ещё в январе 2023 года.

На эту должность специалист был назначен в феврале 2021 года. Ранее Акавов был селекционером московского «Спартака», который покинул в ноябре 2020 года.

«Динамо» в 28 матчах Российской Премьер-Лиги набрало 45 очков и занимает в турнирной таблице седьмое место, отставая от идущего шестым «Краснодара» на одно очко. В оставшихся турах чемпионата России бело-голубые сыграют с «Локомотивом» (дома, 28 мая) и «Оренбургом» (выезд, 3 июня). Отметим, что за три тура до окончания РПЛ клуб уволил с поста главного тренера Славишу Йокановича.

Материалы по теме
Эксклюзив
Спортивный директор «Динамо» Сопин: мы рассчитались с игроками по бонусной части
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023