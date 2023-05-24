Глава селекции «Динамо» Нариман Акавов покинет клуб

Глава селекционной службы «Динамо» Нариман Акавов покинет клуб летом. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Селекционер принял данное решение ещё в январе 2023 года.

На эту должность специалист был назначен в феврале 2021 года. Ранее Акавов был селекционером московского «Спартака», который покинул в ноябре 2020 года.

«Динамо» в 28 матчах Российской Премьер-Лиги набрало 45 очков и занимает в турнирной таблице седьмое место, отставая от идущего шестым «Краснодара» на одно очко. В оставшихся турах чемпионата России бело-голубые сыграют с «Локомотивом» (дома, 28 мая) и «Оренбургом» (выезд, 3 июня). Отметим, что за три тура до окончания РПЛ клуб уволил с поста главного тренера Славишу Йокановича.