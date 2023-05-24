Источник: «Спартак» готов предложить за хавбека «Ростова» Глебова € 6–7 млн

Московский «Спартак» заинтересован в подписании полузащитника «Ростова» Данила Глебова и готов заплатить за 23-летнего футболиста не более € 6–7 млн. Дончане не готовы отпускать игрока за сумму менее € 10 млн. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По сведениям источника, подписание Глебова — идея спортивного директора красно-белых Пола Эшуорта, которую поддерживает член совета директоров клуба Олег Малышев.

«Спартак» хотел подписать Глебова ещё в летнее трансферное окно 2021 года, но тогда сделка закончилась неудачей. Позднее полузащитник объяснил свой отказ «Спартаку» фразами: «В моём понимании не всё решают деньги. Есть ещё какие-то дружеские, какие-то рабочие моменты».