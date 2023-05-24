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В ЦСКА оценили решение отменить красную карточку Роше, полученную в дерби со «Спартаком»

В ЦСКА оценили решение отменить красную карточку Роше, полученную в дерби со «Спартаком»
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал решение КДК РФС отменить красную карточку защитнику команды Виллиану Роше, полученную в матче со «Спартаком» (1:2) в 28-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Мы удовлетворены решением КДК РФС и считаем, что справедливость в определённой мере восторжествовала. Никто в футбольной общественности не понял удаления Роши, поэтому другого результата мы и не допускали.

Также мы не сомневались в торжестве здравого смысла в отношении Саши Зделара. Очевидно, что наш полузащитник никого не оскорблял, а упомянутое им слово не может являться мотивом для дисквалификации. Иначе после каждой игры можно было бы дисквалифицировать абсолютно всех участников матча.

При этом нам ещё предстоит помочь Виллиану избежать надуманного наказания из-за неверно истрактованных слов в микст-зоне. Тут считаем важным отметить, что инициатива по открытию нового делопроизводства лежит на «Спартаке». Нам сложно понять такое внимание к нашим игрокам», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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