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В «Ростове» отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к Глебову

В «Ростове» отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к Глебову
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин заявил, что клуб не получал предложений от «Спартака» по полузащитнику Данилу Глебову.

«Мне ничего об этом не известно, к нам не поступало предложений из «Спартака», — приводит слова Рыскина Metaratings.

Ранее сообщалось, что «Спартак» готов выложить за 23-летнего футболиста сборной России € 6–7 млн. Подписание Глебова — идея спортивного директора красно-белых Пола Эшуорта, которую поддерживает член совета директоров клуба Олег Малышев.

«Спартак» хотел подписать Глебова ещё в летнее трансферное окно 2021 года, но тогда сделка закончилась неудачей. Позднее полузащитник объяснил свой отказ «Спартаку» фразами: «В моём понимании не всё решают деньги. Есть ещё какие-то дружеские, какие-то рабочие моменты».

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Источник: «Спартак» готов предложить за хавбека «Ростова» Глебова € 6–7 млн
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