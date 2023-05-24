«Фиорентина» — «Интер»: стали известны стартовые составы команд

Сегодня, 24 мая, состоится финал Кубка Италии, в котором «Фиорентина» сыграет с миланским «Интером». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Кубок Италии. Финал Кубок Италии. Финал 24 мая 2023, среда. 22:00 МСК Фиорентина Флоренция Не начался Интер М Милан Кто победит в основное время? П1 X П2

Стартовые составы:

«Фиорентина»: Терраччано, Бираги, Куарта, Миленкович, Додо, Бонавентура, Амрабат, Кастровилли, Иконе, Кабрал, Гонсалес.

«Интер»: Ханданович, Дармиан, Ачерби, Димарко, Думфрис, Бастони, Брозович, Чалханоглу, Барелла, Джеко, Мартинес.

В полуфинале «Фиорентина» по сумме двух матчей преодолела сопротивление «Кремонезе» (2:0 и 0:0). «Интер», в свою очередь, переиграл «Ювентус»: после ничьей на поле «Юве» (1:1) команда Симоне Индзаги одолела «старую синьору» дома со счётом 1:0. За «Интер» забивали Ромелу Лукаку и Федерико Димарко.

В текущем сезоне итальянской Серии А команды провели два матча, обменявшись выездными победами. В первом круге «Интер» в гостях переиграл «Фиорентину» со счётом 4:3, матч второго круга, проходивший в Милане, завершился со счётом 1:0 в пользу «фиалок».