Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Фиорентина — Интер. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» на последних минутах вырвал победу в матче с «Райо Вальекано»

«Реал» на последних минутах вырвал победу в матче с «Райо Вальекано»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 24 мая, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде прошёл матч 36-го тура чемпионата Испании. Встретились две местные команды — «Реал» и «Райо Вальекано». Финальный свисток Хесуса Хиль Мансано зафиксировал победу «Реала» со счётом 2:1.

Счёт в матче открыли хозяева на 31-й минуте: Федерико Вальверде сместился к центру, сделал пас вразрез — Карим Бензема влетел в штрафную, обыграл голкипера и пробил по пустым воротам.

Гол Бензема. Видеоролик:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Гости сравняли на 84-й минуте: Пеп Чаварриа совершил рывок по флангу, развернулся и сделал пас в штрафную. Рауль де Томас обработал мяч и пробил в ближний угол ворот.

Однако «Реал» сумел вырвать победу на 89-й минуте: с передачи Дани Себальоса отличился Родриго.

«Реал» набрал 74 очка и промежуточно поднялся на вторую строчку турнирной таблицы. 72 очка у «Атлетико», который чуть позже проведёт матч с «Эспаньолом». «Райо Вальекано» (46) — 11-й.

Испания - Примера. 36-й тур
24 мая 2023, среда. 20:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Бензема – 31'   1:1 де Томас – 84'   2:1 Родриго – 89'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023