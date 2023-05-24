«Реал» на последних минутах вырвал победу в матче с «Райо Вальекано»

Сегодня, 24 мая, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде прошёл матч 36-го тура чемпионата Испании. Встретились две местные команды — «Реал» и «Райо Вальекано». Финальный свисток Хесуса Хиль Мансано зафиксировал победу «Реала» со счётом 2:1.
Счёт в матче открыли хозяева на 31-й минуте: Федерико Вальверде сместился к центру, сделал пас вразрез — Карим Бензема влетел в штрафную, обыграл голкипера и пробил по пустым воротам.
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Гости сравняли на 84-й минуте: Пеп Чаварриа совершил рывок по флангу, развернулся и сделал пас в штрафную. Рауль де Томас обработал мяч и пробил в ближний угол ворот.
Однако «Реал» сумел вырвать победу на 89-й минуте: с передачи Дани Себальоса отличился Родриго.
«Реал» набрал 74 очка и промежуточно поднялся на вторую строчку турнирной таблицы. 72 очка у «Атлетико», который чуть позже проведёт матч с «Эспаньолом». «Райо Вальекано» (46) — 11-й.
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